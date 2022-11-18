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ДСНС попередила про небезпеку туристичних походів: на горі Піп Іван товщина снігового покрову склала 60 см

Видимість обмежена. 

ДСНС попередила про небезпеку туристичних походів: на горі Піп Іван товщина снігового покрову склала 60 см
Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

Рятувальники попередили про небезпечні умови в горах. На горі Піп Іван 18 листопада хмарно, обмежена видимість.

Зараз прогноз погоди не дозволяє вирушати у туристичні походи, наголосили в Телеграм ДСНС. 

"На горі Піп Іван хмарно, видимість обмежена. Падає сніг. Товщина снігового покрову становить 40-60 см, а на схилах – більше метра. Вітер західній 11-12 м/с. Температура повітря опустилася до -4°С. Пам’ятайте, що гори помилок не прощають, а самовпевненість може коштувати життя!" – повідомили рятувальники. 

Нагадаємо, перший сніг цієї осені випав зранку 18 вересня на вершині гори Піп Іван у Карпатах. Температура на горі того дня була -1°.

Піп Іван Чорногорський – одна з найвищих гір Українських Карпат, має висоту 2020,5 м. 

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