Баланс сил змінився, Росія приречена на поразку, – Резніков

Голова Міноборони розповів, що з наступного року Україна буде здатна самостійно забезпечити усі потреби сил оборони у бронежилетах та шоломах.

Міністр оборони Олексій Резніков впевнений, що наразі у війні проти російських окупантів змінився баланс сил на користь ЗСУ, а Росія – приречена на поразку.

Про це він написав у фейсбуці.

"Попереду дуже непростий період. Ворог вдається до терору, щоб спричинити гуманітарну кризу. Але баланс вже змінився. Росія приречена на поразку. Україна обов’язково переможе. Працюємо над тим, щоб світ сприйняв українське бачення перемоги, і вона настала якомога швидше", – наголосив міністр.

Резніков зазначив, що Сили оборони України дають відсіч Росії вже майже дев'ять місяців. На цьому етапі і з кожним днем надалі все більшу роль гратимуть такі чинники як економіка, логістика, якість забезпечення військ та здатність до розвитку навіть під час активної фази бойових дій.

"Вони мають працювати на посилення нашої армії, яка діє самовіддано і професійно. Наведу один приклад, який ілюструє підхід Міноборони. Усі пам’ятають, наскільки непростою була ситуація з забезпеченням шоломами та бронежилетами у березні та квітні. Згідно з даними, які мені доповідали, на весь київський гарнізон минулої зими офіційно перебував у резерві … один шолом. Стартувати довелося саме у такій реальності", – написав голова Міноборони.

Станом на 17 листопада, зазначив він, Міністерство оборони не тільки забезпечило поточні потреби ЗСУ, але й сформувало і вже пару місяців підтримує для армії резерв у вигляді понад 200 тис. бронежилетів і понад 100 тис. шоломів.

"Взимку 2022 року українські виробники бронежилетів були спроможні виготовити 3-5 тис. одиниць броні на місяць. Що абсолютно не відповідало запитам військових. Коли виникла необхідність швидко забезпечувати армію, чисельність якої вибухова зростала, Міноборони довелося активно працювати на зовнішньому ринку, імпортувати. З метою диверсифікації було укладено десятки контрактів. Ми також зверталися за допомогою до міжнародних партнерів. Велику допомогу тоді надали наші громадяни, волонтери", – розповів Резніков.

Він зазначив, що Міноборони зробило усе від нас залежне і навіть більше, щоб українські виробники бронезахисту змогли зберегти і наростити виробничі потужності.

"Станом на зараз ситуація така. По-перше, наступного року Україна буде здатна самостійно забезпечити усі потреби сил оборони у бронежилетах та шоломах. Імпорт за необхідності може стати точковим доповненням. На столі переді мною – екземпляри шоломів і бронежилетів українського виробництва, які відповідають 4 та 6 класу захисту за стандартами НАТО. Підкреслюю. Те, що ви бачите – не імпортовано і далі зібрано-зшито. А вироблено. Від сталевих і керамічних плит до тканини, фурнітури, спеціальних ниток тощо", – зазначив міністр.

"Я готовий брати на себе цю відповідальність, щоб забезпечити потрібну динаміку. Інакше ми будемо залежні і приречені наздоганяти навіть там, де спроможні бути лідерами... Ми вдосконалюємо логістику, у тому числі – через впровадження програми НАТО Logfas. Ми детально пояснюємо логіку наших дій партнерам і будуємо систему проектів підтримки не середній та довгий терміни. Це залучає економічний потенціал вільного світу на користь України. Росія на цьому полі програє", – додав Резніков.