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Віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс прибув з візитом в Україну

Він обговорить із керівництвом країни підтримку ЄС та плани на 2023 рік.

Віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс прибув з візитом в Україну
Валдіс Домбровскіс
Фото: twitter.com/VDombrovskis/

Виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс прибув до Києва.

Про це він повідомив у Twitter.

Під час візиту Домбровскіс обговорить з керівництвом України підтримку з боку Євросоюзу. 

"Прибув до Києва, щоб обговорити підтримку ЄС України, зосередитись на надзвичайній фінансовій підтримці та наших планах на 2023 рік", - написав він.

Домбровскіс зазначив, що обговорить із президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем конкретні кроки для тіснішої економічної інтеграції між ЄС та Україною.

Валдіс Домбровкіс
Фото: twitter.com/VDombrovskis
Валдіс Домбровкіс

Нагадаємо, до кінця року Єврокомісія має надати висновок про виконання Україною рекомендацій щодо вступу до ЄС.

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