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У Чернівцях демонтували один із двох пам'ятників Пушкіну

Другий монумент обіцяють знести незабаром.

У Чернівцях демонтували один із двох пам'ятників Пушкіну
Фото: facebook.com/cvcouncil

У Чернівцях демонтували один з двох пам'ятників російському поету Олександру Пушкіну.

Про це повідомила пресслужба міськради у фейсбуці.

Другий монумент обіцяють знести незабаром.

"А ви знали, що у Чернівцях були два пам'ятники "великому руському поєту" Пушкіну? Саме були, адже один вже демонтували. Інший - питання часу", - йдеться в повідомленні.

У міськраді додали, що в України достатньо своїх великих митців та героїв.

Фото: facebook.com/cvcouncil

Фото: facebook.com/cvcouncil

Нагадаємо, 9 листопада у Харкові демонтували погруддя Пушкіна і відправили на "відповідальне зберігання". У центрі Житомира 11 листопада демонтували пам’ятник Пушкіну, який був створений наприкінці 19 століття.

А в серпні в Івано-Франківську перейменували бульвар Пушкіна.

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