Кім попередив про новий пуск ракет (оновлено)
Кім попередив про новий пуск ракет (оновлено)
Велике нафтобудівництво. Влада вирішила створити єдину державну нафтову компанію?
Велике нафтобудівництво. Влада вирішила створити єдину державну нафтову компанію?
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
Рада продовжила дію воєнного стану до 19 лютого
Рада продовжила дію воєнного стану до 19 лютого
Росіяни обстріляли Дніпро: є влучання в інфраструктурні об'єкти, постраждали люди (оновлено)
Росіяни обстріляли Дніпро: є влучання в інфраструктурні об'єкти, постраждали люди (оновлено)
Збиралися зимувати. Як виглядають покинуті позиції окупантів під Снігурівкою. ФОТОРЕПОРТАЖ
Збиралися зимувати. Як виглядають покинуті позиції окупантів під Снігурівкою. ФОТОРЕПОРТАЖ
Південь. Пауза триватиме недовго
Південь. Пауза триватиме недовго
Запах совісті
Запах совісті
У Києві і області лунали вибухи, над столицею збили чотири ракети (оновлено)
У Києві і області лунали вибухи, над столицею збили чотири ракети (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

Сформувати витяг про місце проживання тепер можна у застосунку “Дія”

Витяг можна завантажити на мобільний телефон у PDF-форматі впродовж 24 годин. 

Сформувати витяг про місце проживання тепер можна у застосунку “Дія”
Фото: Мінцифри

Сформувати витяг про місце проживання тепер можна у застосунку “Дія”. Раніше ця послуга була доступною лише на однойменнлму Єдиному порталі державних послуг.

Про це повідомили у Державній міграційній службі України.

Для того, щоб згенерувати витяг у застосунку потрібно:

  • зайти у “Дію” та натиснути “Послуги”,
  • обрати пункт “Довідки та витяги” і обрати “Витяг про місце проживання”. 
  • натиснути “Замовити витяг”.

Заяву опрацюють протягом декількох хвилин, і, якщо інформація про людину міститься у реєстрі, витяг буде сформовано. 

Витяг можна завантажити на мобільний телефон у PDF-форматі впродовж 24 годин. 

Водночас батьки зможуть замовити у застосунку витяг про місце проживання своїх дітей. 

Витяг міститиме наявну у відомчій інформаційній системі ДМС інформацію про особу, адресу та дату задекларованого/зареєстрованого місця її проживання (перебування) або адресу й дату зняття з задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування), або відомості про скасування декларування/реєстрації/зняття з задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування).

Громадяни зможуть пред’явити витяг з "Дії" під час отримання адміністративних чи соціальних послуг – інформацію можна буде зчитати й перевірити спеціальними технічними засобами з допомогою унікального електронного ідентифікатора (QR-кода). Таким чином державні органи зможуть переконатися в дійсності витягу і перевірити у реєстрах інформацію, яка у ньому міститься.

Нагадаємо, у "Дії" зʼявляться нові цифрові документи, зокрема, дипломи про освіту та шкільні атестати

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також