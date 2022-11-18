Сформувати витяг про місце проживання тепер можна у застосунку “Дія”. Раніше ця послуга була доступною лише на однойменнлму Єдиному порталі державних послуг.
Про це повідомили у Державній міграційній службі України.
Для того, щоб згенерувати витяг у застосунку потрібно:
- зайти у “Дію” та натиснути “Послуги”,
- обрати пункт “Довідки та витяги” і обрати “Витяг про місце проживання”.
- натиснути “Замовити витяг”.
Заяву опрацюють протягом декількох хвилин, і, якщо інформація про людину міститься у реєстрі, витяг буде сформовано.
Витяг можна завантажити на мобільний телефон у PDF-форматі впродовж 24 годин.
Водночас батьки зможуть замовити у застосунку витяг про місце проживання своїх дітей.
Витяг міститиме наявну у відомчій інформаційній системі ДМС інформацію про особу, адресу та дату задекларованого/зареєстрованого місця її проживання (перебування) або адресу й дату зняття з задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування), або відомості про скасування декларування/реєстрації/зняття з задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування).
Нагадаємо, у "Дії" зʼявляться нові цифрові документи, зокрема, дипломи про освіту та шкільні атестати.