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Ультраправі республіканці Палати представників виступили проти допомоги Україні

Ця заява не отримала підтримки з боку членів керівництва республіканців.

Ультраправі республіканці Палати представників виступили проти допомоги Україні
Марджорі Тейлор Грін
Фото: ЕРА/UPG

Ультраправі республіканці Палати представників на чолі з активісткою кампанії експрезидента США Дональда Трампа “Зробімо Америку великою знову” Марджорі Тейлор Грін заявили, що будуть боротися проти допомоги Україні.

Про це пише CNN.

Грін заявила, що ініціювала голосування за резолюцію, яка вимагає від адміністрації Байдена надати всі документи, пов’язані з безпековою допомагою, яка вже була виділена Україні.

Ця заява не отримала підтримки з боку членів керівництва республіканців, хоча про пресконференцію вони знали.Ультраправі також ухопилися за попередню обіцянку лідера Республіканської партії Палати представників Кевіна Маккарті більше не давати Україні “порожніх чеків”, хоча пізніше Маккарті пояснив, що він просто хоче забезпечити сильніший контроль за “будь-якими федеральними доларами”.

“Чи є Україна зараз 51-им штатом Сполучених Штатів Америки і яку посаду обіймає Зеленський у нашому уряді?”, – сказала Грін.

“Я не голосуватиму за жоден долар Україні”, – додав член Палати представників Метт Гетц.

Хоча антиукраїнське крило партії є лише частиною Республіканської партії, ця група може мати важелі впливу у вигляді незначної більшості.

CNN прогнозує, що республіканці отримають контроль над Палатою представників, але їхня більшість буде вузькою. 

Станом на вечір четверга, 17 листопада республіканці контролюватимуть 218 місць у порівнянні з 210 місцями демократів. Якщо нинішні лідери неназваних перегонів, що залишилися, здобудуть перемогу, у республіканців залишиться 221 місце.

Нагадаємо, Білий дім просить Конгрес схвалити 37,7 млрд доларів на додаткову допомогу Україні.

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