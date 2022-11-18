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Індія підтримає енергетичний сектор України

Міністр енергетики України зустрівся з послом Індії в Україні Харшем Кумаром Джейном.

Індія підтримає енергетичний сектор України
Харш Кумар Джейн
Фото: Вікіпедія

Індія підтримає енергетичний сектор України. 

Про це йшлося під час зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка з Надзвичайнним і Повноважним Послом Індії в Україні Харшем Кумаром Джейном.

Галущенко поінформував індійську сторону про значні руйнування енергетичної інфраструктури України внаслідок масованих ракетних атак з боку Росії, а також про тимчасові обмеження енергопостачання для великої кількості українських споживачів.

Міністр наголосив, що енергетичні компанії докладають надзвичайні зусилля, щоб відновити електропостачання. 

“До зими залишились лічені дні, і нам необхідно якомога швидше відновити ланцюги постачання електроенергії. Слово “терміново” занадто слабке, щоб описати наскільки невідкладно ми маємо це зробити”, – зазначив Галущенко.

Харш Кумар Джейн запевнив українську сторону у цілковитій підтримці та готовності надати необхідну допомогу.

Нагадаємо, очільник МЗС Дмитро Кулеба обговорив зі своїм індійським колегою Субраманьямом Джайшанкаром шляхи припинення війни з РФ і продовольчу безпеку у світі.

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