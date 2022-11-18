Індія підтримає енергетичний сектор України.
Про це йшлося під час зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка з Надзвичайнним і Повноважним Послом Індії в Україні Харшем Кумаром Джейном.
Галущенко поінформував індійську сторону про значні руйнування енергетичної інфраструктури України внаслідок масованих ракетних атак з боку Росії, а також про тимчасові обмеження енергопостачання для великої кількості українських споживачів.
Міністр наголосив, що енергетичні компанії докладають надзвичайні зусилля, щоб відновити електропостачання.
“До зими залишились лічені дні, і нам необхідно якомога швидше відновити ланцюги постачання електроенергії. Слово “терміново” занадто слабке, щоб описати наскільки невідкладно ми маємо це зробити”, – зазначив Галущенко.
Нагадаємо, очільник МЗС Дмитро Кулеба обговорив зі своїм індійським колегою Субраманьямом Джайшанкаром шляхи припинення війни з РФ і продовольчу безпеку у світі.