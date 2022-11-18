Кабмін розробив план дій з відновлення деокупованих територій

Кабінет міністрів України розробив план дій з відновлення деокупованих територій.

Про це розповіла Віце-прем’єр-міністр – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

План формувався на живому досвіді – у процесі активного звільнення українських міст і сіл протягом останніх 2 місяців.

За цей час Координаційний штаб з питань деокупованих територій, який очолює Верещук, сформував алгоритм першочергових дій.

“Коордштаб доручив Мінреінтеграції розробити план дій органів державної та місцевої влади під час деокупації. Також ми отримали доручення Прем’єр-міністра України нормативно врегулювати питання життєдіяльності деокупованих територій. Наразі маємо готовий проект плану, і сподіваюсь, що наступного тижня він вже буде ухвалений Урядом”, – розповіла міністерка.

У проєкті – 168 заходів, які забезпечать відновлення звільнених регіонів. Ключові напрями:

відновлення діяльності місцевої влади, територіальних підрозділів органів державної влади;

відновлення казначейського обслуговування;

організація надання медичної, соціальної, інших видів допомог, виплати пенсій;

відновлення інфраструктури: електро-, газо- та водопостачання;

забезпечення населення харчовими продуктами та ліками;

забезпечення правопорядку.

Головними виконавцями визначені військові адміністрації або органи місцевого самоврядування, оскільки саме вони краще знають потреби та ситуацію в кожному з випадків.

“Ми опублікуємо план дій одразу після його ухвалення. Щоб всі побачили й мали такий дороговказ: і місцева влада та мешканці на ДОТ, і міжнародні гуманітарні організації, що нам допомагають, і наші співвітчизники, які поки що знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Всі побачать: українська влада має план, як будуть відновлюватись території після звільнення”, – зауважила Ірина Верещук.

Нагадаємо, Верещук закликала українців, які зараз перебувають за кордоном, не повертатися додому до весни, оскільки зима може бути складною через терористичні атаки Росії.