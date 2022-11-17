Порошенко в Мюнхені закликав Німеччину дати Україні танки та системи ППО і допомогти з відновленням енергосистеми

Петро Порошенко у Мюнхені зустрівся із представниками політичної та медіа-еліти Німеччини. Зустріч була організована за сприяння керівництва Мюнхенської безпекової конференції.

Порошенко закликав Німеччину посилити санкції проти Росії, дати Україні більше зброї та допомогти з відновленням енергетичних об’єктів.

Фото: eurosolidarity.org

«Маємо розбудувати дієву глобальну антипутінську коаліцію, базовану на німецькому «Рамштайні», – вважає п’ятий Президент.

Порошенко нагадав, як у 2015 році під час Мюнхенської конференції показав паспорти російських військових, які вторглися на українську землю. Тоді п’ятому Президенту довелося переконувати європейців, що це ніякі не сепаратисти, а регулярні російські війська.

Фото: eurosolidarity.org

Він також нагадав, як у 2015 році закликав європейців дати Україні зброю. Тепер, у 2022 році, Порошенко просить дати ще більше зброї: «Україні потрібне німецьке озброєння, в тому числі танки Leopard та системи протиповітряної оборони Iris. Все це потрібно для перемоги. Зброя, ембарго на російський експорт, членство України в ЄС і НАТО. І депутінізація Європи та світу», – наголосив Петро Порошенко.

Фото: eurosolidarity.org

Він закликав Бундестаг визнати Рросію державою-спонсором тероризму.

Петро Порошенко також звернувся до Німеччини із проханням допомогти відновити зруйновану енергетичну інфраструктуру України, зокрема передати обладнання, трансформатори, а у знеструмлені населені пункти – генератори.

Фото: eurosolidarity.org

Бенедикт Франке, заступник голови та генеральний директор Мюнхенської конференції, подарував Петру Порошенку видання «Мистецтво дипломатії» як одному з провідних дипломатів сучасності. «Був зворушений подарунком від Бенедикта Франке. В унікальному виданні «Мистецтво дипломатії» є світлини, які нагадали мені про зустрічі, промови та переговори в рамках конференції і під час президенства, і в часи дипломатичної служби», – написав Порошенко у Facebook.

«Зростає розуміння того, що про мир слід говорити не з позиції умиротворення агресора чи індульгенції за скоєні злочини, включно із злочином геноциду проти Українського народу. А з позицій спільної перемоги України та союзників над агресором, та демократії – над авторитаризмом і диктатурою», – підсумовує зустріч п’ятий Президент.

«Звісно ж, обговорили майбутнє – прогрес нашої держави на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції. Висловив вдячність за тверду підтримку України з боку Берліна і на цьому важливому шляху», – зазначає Петро Порошенко.