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У Львові рідні полонених Азовсталі доєдналися до всеукраїнської акції “Чекаю тебе”

Акція приурочена до півріччя з дня виходу українських захисників на території, що підконтрольні ворогу.

У Львові рідні полонених Азовсталі доєдналися до всеукраїнської акції “Чекаю тебе”
Фото: Іван Станіславський

Багато захисників Маріуполя вже повернулись додому, живуть, але чимало досі перебувають у ворожому полоні. Родини військовополонених запустити флешмоб “Чекаю тебе”, аби привернути увагу людей до долі воїнів.

Про це повідомив кореспондент LB. 

Акція приурочена до півріччя з дня виходу українських захисників на території, що підконтрольні ворогу. 16 травня 2022 року відбулась перша евакуація поранених бійців з оточеного металургійного комбінату “Азовсталь”.

“Я сьогодні тут, бо мій племінник досі в полоні. Він виходив з Азовсталі 18 травня. Він дуже добра та щира людина яка любить життя, любить Україну. Це наші герої, це сталеві воїни які зробили те, що здавалося неможливим. З товаришами вони стояли, тримаючи оборону для всієї України, стримували величезні сили противника. Зараз вони дуже потребують допомоги. Ми звертаємося до всіх людей, щоб вони підтримали нас”, – розповіла учасниця акції, на ім'я Леся.

Впродовж акції учасники акції тримали плакати з написами “Я тебе чекаю”.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Нагадаємо, протягом 186 днів понад 700 воїнів Окремого загону спеціального призначення полку “Азов” перебувають у російському полоні.

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