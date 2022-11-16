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У російському полоні перебувають понад 700 бійців з Азовсталі

Пів року тому захисники Маріуполя залишили Азовсталь.

У російському полоні перебувають понад 700 бійців з Азовсталі
Фото: Полк Азов у Telegram

Протягом 185 днів понад 700 воїнів Окремого загону спеціального призначення полку “Азов” перебувають у російському полоні.

Про це Полк Азов повідомляє у Telegram. 

“185 днів понад 700 воїнів ОЗСП “Азов” перебувають у російському полоні. Сьогодні рівно півроку як бійці вийшли з Азовсталі”, – йдеться у повідомленні.

В Полку зазначають, що “бійці ОЗСП “Азов” продовжують виборювати перемогу на передовій, а в тих, хто перебуває в руках ворога, своя боротьба”.

“Вони – герої, які потрібні сім’ям, побратимам та країні живими. Вони – символ стійкості, мужності та сталевої волі. І ОЗСП “Азов” буде боротися за кожного”, – зазначили в Азові.

 

Нагадаємо, на Софійській площі у Києві відбувся захід вшанування пам'яті загиблих героїв полку Азов.

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