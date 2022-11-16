Україну мають запросити на засідання Ради НАТО щодо падіння ракети в Польщі, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що представників України мають запросити на засідання Ради НАТО, присвячене падінню ракети у Польщі.

Про це президент повідомив під час пресконференції.

“Я хотів би, щоб нас запросили на засідання НАТО, яке буде збиратися з приводу інциденту (падіння ракети у Польщі, – ред.). Ми на цьому багато разів наполягали”, – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Україна має на це право.

“Поки слідство не завершилося, можна не казати остаточні висновки? В спільній слідчій групі ми маємо право бути? Напевно. Тим більше, що ми всі партнери. Отримати факти наявності якихось доказів від партнерів ми маємо право? В закритому режимі. Я хочу не на основі просто слів "є вірогідність". Ми можемо це отримати на рівні наших органів, розвідок, МВС, МЗС. Ми нічого не отримали. Я впевнений, що ми маємо бути залучені до розслідування і будемо", – заявив президент.

Він зауважив, що якщо це було використання української ПВО, він хоче отримати докази.

“Якщо, не дай Бог, цей уламок вбив людей, то треба вибачатися. Але спочатку слідство, доступ, дані, які відомі”, – сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що з 25 ударів по часу співпадає один. Є фіксація, що той удар, який співпадає по часу з тим випадком, розірвався у небі, на нашій території.

На думку глави держави, по Польщі ударила не українська, а російська ракета.

"Це серйозна історія. Я навіть не сумніваюся у доповіді вечірній мені особисто від командувача Повітряних сил до Залужного. Я не сумніваюся, що це була не наша ракета або не наш ракетний удар. У мене немає сенсу їм не довіряти. Я з ними війну пройшов", – наголосив він.

Нагадаємо, українські військові повідомили США і союзників, що вони намагалися перехопити російську ракету поблизу місця ракетного удару по Польщі під час російської ракетної атаки за допомогою засобів ППО. В ході оцінки Вашингтоном обставин вибуху на території Польщі 15 листопада, була врахована ця інформація.