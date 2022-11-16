​Україна попереджала США і союзників про перехоплення ракети біля місця вибуху в Польщі, –CNN

Наразі невідомо, чи йдеться про ту саму ракету, яка спричинила вибухи.

Українські військові повідомили США і союзників, що вони намагалися перехопити російську ракету поблизу місця ракетного удару по Польщі під час російської ракетної атаки за допомогою засобів ППО.

Про це пише CNN з посиланням на американського посадовця.

За словами джерела, під час оцінки Вашингтоном обставин вибуху на території Польщі 15 листопада, була врахована ця інформація. Однак невідомо, чи мова йде про ту саму ракету, яка спричинила вибухи в Польщі.

Представник Пентагону в коментарі CNN послався на президента США Джо Байдена, який у вівторок увечері назвав малоймовірним те, що ракета, яка впала в Польщі, була випущена з боку Росії.

Нагадаємо, вчора під час масованої російської ракетної атаки на Україну в кількох кілометрах від кордону в Польщі впала ракета. Загинуло двоє людей. Країни G7 і НАТО запропонували Польщі допомогу в розслідуванні.

Союзники України, зокрема премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, наголосив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало причиною влучання ракет на територію Польщі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ракета, що впала вчора у Польщі, за попередніми даними, була випущена українською протиповітряною обороною. Він наголосив, що провини України в інцидентні немає.

Україна попросила надати доступ до місця вибуху представникам Міністерства оборони та Державної прикордонної служби.