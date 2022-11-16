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​Ллойд Остін відкрив сьоме засідання у форматі “Рамштайн”

“Нації доброї волі надалі підтримуватимуть Україну”.

​Ллойд Остін відкрив сьоме засідання у форматі “Рамштайн”
Фото: ЕРА/UPG

На тлі продовження російських жорстоких атак по цивільних містах України країни-учасниці Контактної групи з питань оборони України готові продовжувати зусилля по підтримці Української держави.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття сьомого засідання у форматі “Рамштайн”, повідомляє у Twitter Міноборони США.

За його словами, “нації доброї волі надалі підтримуватимуть Україну у той час, коли Росія продовжує обстрілювати українських цивільних і мирну інфраструктуру”.

Остін наголосив, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.

“Завдяки зусиллям багатьох учасників Контактної групи, які не припиняють робити свої внески, українські захисники отримують все більше важливих оборонних можливостей”, – зазначив міністр оборони США.

 

Зокрема, українські сили використовують протиповітряні системи NASAMS, які “забезпечили 100-відсотковий успіх у перехопленні російських ракет”, у тому числі під час ракетної атаки 15 листопада.

“Росія здійснила ракетний удар по українських містах та людях, і вчора ми бачили повідомлення про смертельний вибух у Польщі, неподалік від кордону з Україною”, – зазначив Остін.

Він наголосив, що США продовжать тісно співпрацювати із Польщею та іншими країнами, щоби зібрати більше інформації. В цьому контексті також продовжаться консультації з країнами НАТО.

 

Нагадаємо, перед цим контактна група "Рамштайн" збиралася у жовтні. Її учасники заявили, що надалі підвищуватимуть оборонні можливості України.

 

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