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"Український свідок" запустив ініціативу Wiki Truth із редагування сторінок російськомовної Вікіпедії

Редакторів просять додавати в публікації про українські міста зображення того, який вигляд вони мають нині після російських ракетних ударів, обстрілів і бомбардувань.

"Український свідок" запустив ініціативу Wiki Truth із редагування сторінок російськомовної Вікіпедії
Фото: gorod55.ru

Проєкт "Український свідок" запустив ініціативу із редагування сторінок російськомовної Вікіпедії.

Wiki Truth покликана відредагувати сторінки так, аби відвідувачі бачили, який вигляд має Україна після повномасштабного російського вторгнення.

Як ідеться в повідомленні "Українського свідка" у Facebook, нині росіяни "бачать лише фотографії культових будівель у Києві чи Харкові. Такими, якими вони були до повномасштабної війни, до приходу "російського миру".

Оскільки соціальні мережі в РФ або заблоковані, або цензуровані, для жителів досі відкрита російськомовна Вікіпедія. Цим і можна скористатись, аби донести до росіян правду про війну в Україні.

"Ми звертаємося до всієї Вікіспільноти, і насамперед до досвідчених редакторів. Допоможіть нам показати російському народу, що насправді відбувається в Україні. Як? Просто додайте на сторінки російської Вікіпедії про українські міста зображення того, як вони виглядають зараз. Після ракетних ударів, обстрілів і бомбардувань", - наголосили в "Українському свідку".

Нагадаємо, Тверський суд Москви визнав діяльність соціальних мереж Instagram і Facebook, що належать американській компанії Meta Platforms, екстремістською і заборонив їхню роботу в Росії.

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