Служба безпеки Українии виявила у звільнених районах Миколаївщини більше 100 мін, які російські окупанти сховали у школах.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що під час стабілізаційних заходів у звільнених районах було знайдено потужні схрони з російськими боєприпасами. Серед вилученого – сотні одиниць протитанкового озброєння, артилерійські снаряди та бойові гранати.

Ворожі схованки з вибухівкою були облаштовані на території соціальних об’єктів, у тому числі - лікарень та шкіл захоплених населених пунктів регіону.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Тільки за два дні у нещодавно звільненому місті Снігурівка Баштанського району співробітники СБУ виявили:

понад 200 танкових снарядів,

більше 100 мін,

8 артснарядів і боєприпасів для автоматичної гармати,

15 пострілів до протитанкових ракетних комплексів,

13 бойових гранат Ф-1,

4 одиниці автоматичної зброї, зокрема кулемети,

понад 15 тисяч набоїв різного калібру.

Бойові схрони ворог облаштував для створення резерву окупаційних угруповань РФ та проведення диверсій на південному напрямку.

Наразі вилучені засоби ураження передано для потреб Збройних сил України.

Фото: СБУ

Тривають комплексні заходи для викриття і притягнення до відповідальності осіб, причетних до прихованого облаштування ворожих арсеналів.

Нагадаємо, 15 листопада до Миколаєва прибув перший з початку війни пасажирський потяг з Києва.