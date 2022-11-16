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Шольц вважає, що спільна заява G20 доводить все більшу ізоляцію Путіна

Канцлер додав, що Путін залишився без потужних союзників. 

Шольц вважає, що спільна заява G20 доводить все більшу ізоляцію Путіна
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що погоджена лідерами G20 спільна заява показує все більшу ізоляцію президента РФ через розвʼязану ним війну. Про це він повідомив журналістам на полях саміту на Балі, повідомляє Bloomberg.

"Російський президент фактично самотній у світі з його політикою і не має потужних союзників", – заявив Шольц.

У підсумковій декларації за результатами саміту G20 на Балі більшість країн засудили війну в Україні. У документі згадується "рішуче засудження з приводу агресії Російської Федерації проти України та вимоги її повного та безумовного виходу з території України". 

Які саме держави сформували "більшість", що засудила війну, не вказується. Росія також досі є членом G20. 

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