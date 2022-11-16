Лідери НАТО та G7 пропонують Польщі допомогу у розслідуванні вибухів російскої ракети

"Ми згодні залишатися на зв'язку, щоб визначити відповідні подальші кроки під час розслідування".

Лідери країн НАТО та "Великої сімки" G7, які беруть участь у саміті G20 на Балі, засуджують "варварські ракетні удари Росії по українських містах" та пропонують підтримку у розслідуванні вибухів у Польщі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву Європейської ради.

Зазначається, що лідери Канади, Європейської ради, Європейської комісії, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Нідерландів, Іспанії, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів зустрілися на полях саміту G20 на Балі й оприлюднили заяву.

"Ми засуджуємо варварські ракетні удари, скоєні Росією у вівторок по українських містах та цивільній інфраструктурі. Ми обговорювали вибух, який стався у східній частині Польщі неподалік кордону з Україною. Ми пропонуємо нашу повну підтримку та допомогу у поточному розслідуванні в Польщі. Ми згодні залишатися на зв'язку, щоб визначити відповідні подальші кроки під час розслідування", - йдеться у ній.

Вони також знову заявили про свою незмінну підтримку України та українського народу перед російською агресією, а також про постійну готовність притягувати Росію до відповідальності за її зухвалі атаки на Україну, навіть попри зустріч G20.

"Ми всі висловлюємо співчуття сім'ям загиблих у Польщі та Україні", - наголошується у заяві.

Нагадаємо, вчора під час масованої ракетної атаки Росії на Україну в польському населеному пункті впала ракета. Двоє людей загинули.

Президент Польщі Анджей Дуда скликав на 16 листопада засідання РНБО. Він також заявив, що станом на учора не було однозначних доказів того, хто запустив ракету, яка потрапила на територію Польщі.

Глава уряду Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що причини вибуху російської ракети у Польщі встановлять міжнародні експерти, яких запросила Варшава.

Попередні дані свідчать, що ракета була вироблена в Росії, однак президент США Джо Байден зазначив, що це не означає, що ракета була запущена з РФ.

Прем'єр Нідерландів Марк Рютте зазначив, що його країна також підтримує розслідування Польщі. Він наголосив, що трагедії не сталося б, якщо Росія би не обстрілювала Україну.