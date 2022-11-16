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Новий пакет військової допомоги від Швеції містить ППО

Його сума – понад $286 млн. 

Швеція надасть Україні новий пакет військової допомоги, вартість якого становить понад 3 млрд крон або $286,98 млн. Про це повідомив міністр оборони Пол Йонсон, зазначає Reuters

Джонсон зазначив, що пакет міститиме протиповітряну оборону. 

Bloomberg додає, що Швеція також надасть нову гуманітарну допомогу. 

Швеція анонсувала новий оборонну допомогу українцям минулого тижня.Тоді міністр відмовився уточнювати, про що саме йдеться, пославшись на оперативну таємницю й ризики, пов’язані з постачанням військової допомоги. 

Йонсон лише уточнив, що допомога включатиме зусилля з тренування українських військових. Зокрема, Швеція виступає за продовження програми підготовки українських військових у Великій Британії та розглядає можливість долучитися до тренувальної місії ЄС.

Швеція регулярно надає оборонну підтримку укрраїнцям, зокрема, протитанкову зброю. 

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