Головне за ніч. Середа, 16 листопада

Наслідки масованої ракетної атаки росіян, відбиті атаки противника на Донеччині, реакція світу на вибухи в Польщі, директор ЦРУ в Києві.

Унаслідок масштабної атаки російськими ракетами 15 листопада завдано шкоди близько 30 об’єктам, повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

“Справді можна сказати, що в більшості випадків наше ППО спрацювало”, – наголосив очільник МВС.

Завдана шкода ще оцінюється, зараз працюють фахівці на кожному з об’єктів, де відбулися влучення ракет.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що Cили оборони відбили атаки російських окупантів у дев'яти населених пунктах на Донеччині.

Під час вчорашньої масованої атаки РФ українські сили ППО збили 77 крилатих ракет. Загалом ворог випустив понад 90 ракет Х-101 та “Калібр” і більш як десять ударних БпЛА.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 14 ударів. Під ураження потрапили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також три позиції зенітно-ракетних комплексів противника.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 16 листопада – у нашій новині.

Директор ЦРУ Вільям Бернс прибув із візитом до Києва і має зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Про це пише The Guardian із посиланням на американського посадовця. Також у Бернса заплановані зустрічі з українськими колегами по розвідці.

За даними журналістів, під час учорашньої ракетної атаки на Україну Бернс перебував в укритті американського посольства.

Світові лідери зустрілися на полях саміту “Групи двадцяти” на Балі, щоб обговорити вибух у Польщі біля кордону з Україною, унаслідок якого загинули дві людини, пише BBC.

Видання зазначає, що плани події у Польщі змінили плани учасників саміту. Лідери спілкувалися телефоном зі своїми міністрами оборони та закордонних справ і розмовляли з Польщею.

Після екстреної зустрічі світових лідерів на Балі виступив президент США Джо Байден: за його словами, Сполучені Штати та їхні союзники у НАТО розслідують вибух, у результаті якого загинули двоє людей у Польщі, але перша інформація свідчить про те, що вибух міг бути спричинений не ракетою, випущеною з Росії.

Є попередня інформація, яка це спростовує. Я не хочу цього говорити, поки ми повністю не розслідуємо це, але малоймовірно... що це було випущено з Росії, але ми побачимо”, – сказав президент США.

США та країни НАТО проведуть повне розслідування, перш ніж діяти, додав він.

Лідери країн “Групи семи” (G7) зберуться на екстрену зустріч у середу у відповідь на ракетний удар по Польщі.

Нагадаємо, до G7 входять Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Великобританія та США.

У Польщі впала ракета російського виробництва, йдеться на сайті міністерства закордонних справ Польщі.

Міністр закордонних справ Збігнєв Рау викликав посла Російської Федерації в МЗС і зажадав негайних детальних пояснень.

У відомстві додають, що ракета впала о 15:40 15 листопада у селі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства, унаслідок загинуло двоє громадянин Польщі.

Президент Польщі Анджей Дуда скликав на 16 листопада засідання РНБО. Окрім того, Польща підвищує боєготовність деяких військових підрозділів і вивчає наявність підстав для запуску процедур, передбачених статтею 4 статуту НАТО, що передбачає проведення консультацій.

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