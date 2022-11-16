Унаслідок атаки РФ 15 листопада в Україні завдано шкоди близько 30 об’єктам

Шкода ще оцінюється, зараз працюють фахівці на кожному з об’єктів.

Унаслідок масштабної атаки російськими ракетами 15 листопада завдано шкоди близько 30 об’єктам.

Про це міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив у прямому ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“Дійсно можна сказати, що в більшості випадків наше ППО спрацювало”, – наголосив очільник МВС.

Він підкреслив, що завдана шкода ще оцінюється, зараз працюють фахівці на кожному з об’єктів, де відбулися влучення ракет.

Міністр зазначив, що співробітниками зафіксовано шість травмованих та одну особу, яка загинула.

“Троє з них в Києві, інші троє в іншому населеному пункті. На ранок буде ще більш точна інформація”, – додав Монастирський.

Нагадаємо, 15 листопада росіяни випустили по Україні понад 90 ракет: близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555 авіаційного базування з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область), а також близько 20 ракет "Калібр" морського базування з акваторії Чорного моря та 10 дронів-камікадзе.

За попередніми даними, ППО знищила 73 крилаті ракети ворога та всі 10 дронів-камікадзе.