Поновлено електропостачання у 8 з 10 млн українців, які залишилися без світла, – Зеленський

Після обстрілу Росії близько 10 млн українців залишилися після електропостачання.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що заслухав доповіді щодо відновлення постачання електрики.

“Уже поновлено постачання 8 млн споживачів. Енергетики та ремонтники працюватимуть усю ніч. Дякую кожному!”, – додав він.

Заслухав доповіді щодо відновлення постачання електрики 🇺🇦. Близько 10 млн українців були відключені після удару терористів. Уже поновлено постачання 8 млн споживачів. Енергетики та ремонтники працюватимуть усю ніч. Дякую кожному! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 15, 2022

Нагадаємо, внаслідок російських ракетних ударів Укренерго розпочала екстрені відключення світла.

"Прильоти" в енергетичну інфраструктуру зафіксували в усіх регіонах України, але найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни.

Без світла залишилася щонайменше половина Києва і 80% Львова.