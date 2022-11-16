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Поновлено електропостачання у 8 з 10 млн українців, які залишилися без світла, – Зеленський

Енергетики та ремонтники працюватимуть усю ніч.

Поновлено електропостачання у 8 з 10 млн українців, які залишилися без світла, – Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Після обстрілу Росії близько 10 млн українців залишилися після електропостачання. 

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що заслухав доповіді щодо відновлення постачання електрики.

“Уже поновлено постачання 8 млн споживачів. Енергетики та ремонтники працюватимуть усю ніч. Дякую кожному!”, – додав він.

Нагадаємо, внаслідок російських  ракетних ударів Укренерго розпочала екстрені відключення світла

"Прильоти" в енергетичну інфраструктуру зафіксували в усіх регіонах України, але найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни.

Без світла залишилася щонайменше половина Києва і 80% Львова.

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