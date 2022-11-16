Поновлено електропостачання у 8 з 10 млн українців, які залишилися без світла, – Зеленський

Після обстрілу Росії близько 10 млн українців залишилися після електропостачання.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Він зазначив, що заслухав доповіді щодо відновлення постачання електрики.
“Уже поновлено постачання 8 млн споживачів. Енергетики та ремонтники працюватимуть усю ніч. Дякую кожному!”, – додав він.
Заслухав доповіді щодо відновлення постачання електрики 🇺🇦. Близько 10 млн українців були відключені після удару терористів. Уже поновлено постачання 8 млн споживачів. Енергетики та ремонтники працюватимуть усю ніч. Дякую кожному!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 15, 2022
Нагадаємо, внаслідок російських ракетних ударів Укренерго розпочала екстрені відключення світла.
"Прильоти" в енергетичну інфраструктуру зафіксували в усіх регіонах України, але найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни.
Без світла залишилася щонайменше половина Києва і 80% Львова.