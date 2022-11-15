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Станьте на бік людей, а не воєнних злочинців, – Кулеба звернувся до G20 на тлі масованого удару по Україні

Міністр закликав уникати "закликів до обидвох сторін". 

Станьте на бік людей, а не воєнних злочинців, – Кулеба звернувся до G20 на тлі масованого удару по Україні
Атака на Київ, 15 листопада
Фото: тг-канал Цаплієнка

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав G20 висловити принципову реакцію на масований ракетний обстріл, який Росія влаштувала під час саміту "двадцятки".

У твіттері він наголосив, що Росія б’є смертоносними ракетами по мирних українських містах, руйнує житлові будинки та об’єкти енергетичної інфраструктури. 

"Я чекаю на принципову реакцію саміту «Групи двадцяти». І, будь ласка, уникніть «закликів до обидвох сторін». Станьте на бік людей, а не воєнних злочинців", – написав він.

За період з 14:30 до 18 години Росія випустила понад 90 ракет по Україні. Більше 70 з них били збиті ППО. У Києві та області є влучання в житлові будинки. За попередніми даними, в столиці загинула одна людина.

15 енергетичних обʼєктів були пошкоджені. Це є найбільшою атакою на енергетику за весь час війни.

Повітряні сили минулого тижня попереджали, що Москва може завдати масового удару саме 15-16 листопада, коли відбуватиметься саміт G20. 

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