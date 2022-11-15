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ППО в районі Києва збила 18 ракет з 21, - Сергій Попко

Лише три ракети не змогли зробити захисники неба над Києвом. 

ППО в районі Києва збила 18 ракет з 21, - Сергій Попко
Фото: скрин відео

Сили ППО збили сьогодні, 15 листопада, в районі Києва, більшість російських ракет. 

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.  

“Я дякую нашим силам Протиповітряної оборони! Сьогодні в районі Києва підрозділами ППО збито 18 ракет з 21. Дякую захисникам нашого неба!” - написав  Попко.

Нагадаємо, у Києві під час повітряної тривоги було зафіксовано ураження житлових будинків у Печерському районі. За оновленими даними, одне з влучань – у багатоповерхівку. Станом на 17:01 відомо про одну жертву. 

Загалом же 15 листопада Росія обстріляла Україну майже сотнею ракет. Більшість з них була випущена по енергетичній інфраструктурі.

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