ППО в районі Києва збила 18 ракет з 21, - Сергій Попко

Лише три ракети не змогли зробити захисники неба над Києвом.

Сили ППО збили сьогодні, 15 листопада, в районі Києва, більшість російських ракет.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

“Я дякую нашим силам Протиповітряної оборони! Сьогодні в районі Києва підрозділами ППО збито 18 ракет з 21. Дякую захисникам нашого неба!” - написав Попко.

Нагадаємо, у Києві під час повітряної тривоги було зафіксовано ураження житлових будинків у Печерському районі. За оновленими даними, одне з влучань – у багатоповерхівку. Станом на 17:01 відомо про одну жертву.

Загалом же 15 листопада Росія обстріляла Україну майже сотнею ракет. Більшість з них була випущена по енергетичній інфраструктурі.