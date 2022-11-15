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Росія обстріляла об‘єкт енергетичної інфраструктури на Волині

Інформацію про потерпілих з‘ясовують.

Росія обстріляла на Волині об‘єкт енергетичної інфраструктури

Про це повідомив керівник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

За його словами, влучання відбулося в Ковельському районі.

"Інформацію про потерпілих з‘ясовуємо. На місці працюють відповідні служби", - розповів керівник ОВА.

Погуляйко додав, що через обстріли в області можливі перебої з електропостачанням

"Запасіться усім необхідним: вода, ліхтарики, павербанки тощо", - наголосив очільник області.

Нагадаємо, за інформацією Укренерго, через масштабну ракетну атаку Росії в північних і центральних областях вводять аварійні відключення електроенергії.

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