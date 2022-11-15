Росія обстріляла об‘єкт енергетичної інфраструктури на Волині

Росія обстріляла на Волині об‘єкт енергетичної інфраструктури
Про це повідомив керівник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
За його словами, влучання відбулося в Ковельському районі.
"Інформацію про потерпілих з‘ясовуємо. На місці працюють відповідні служби", - розповів керівник ОВА.
Погуляйко додав, що через обстріли в області можливі перебої з електропостачанням.
"Запасіться усім необхідним: вода, ліхтарики, павербанки тощо", - наголосив очільник області.
Нагадаємо, за інформацією Укренерго, через масштабну ракетну атаку Росії в північних і центральних областях вводять аварійні відключення електроенергії.