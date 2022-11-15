Посол США відреагувала на сьогоднішні російські обстріли України

Росія завдала чергову серію жорстоких ударів по Україні.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

“Чергова хвиля жорстоких нападів – думками з нашими колегами, сусідами та друзями тут, у Києві та по всій Україні”, - написала пані посол.

Вона додала, що США продовжуватимуть підтримувати українців, які “місяцями залишалися мужніми перед обличчям безглуздого нападу Росії”.

Також Бріджит Брінк висловила підтримку тим, хто бореться за захист України.

Чергова хвиля жорстоких нападів – думками з нашими колегами, сусідами та друзями тут, у Києві та по всій Україні. Ми продовжуватимемо підтримувати українців, які місяцями залишалися мужніми перед обличчям безглуздого нападу Росії, а також з тими, хто бореться за захист України. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) November 15, 2022

Нагадаємо, внаслідок російських ракетних ударів Укренерго розпочинає екстрені відключення світла.