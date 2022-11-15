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Щонайменше половина Києва без світла через російський ракетний обстріл, - Кличко

Екстрені відключення світла - це необхідний крок задля збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні.

Щонайменше половина Києва без світла через російський ракетний обстріл, - Кличко

У Києві через ворожі атаки без електроенергії лишилися щонайменше половина абонентів.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

"Через масовану ракетну атаку, за розпорядженням НЕК Укренерго, енергетики розпочали екстрені відключення світла по всій Україні. Зокрема, і в столиці. Це необхідний крок задля збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють! У столиці без світла попередньо щонайменше половина клієнтів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 15 листопада, ворог здійснив масований ракетний обстріл. Повідомляється про роботу ППО, влучання та перебої зі світлом у багатьох містах України, включаючи столицю.

У Києві під час повітряної тривоги сталися вибухи. Зафіксовано ураження житлових будинків у Печерському районі. За оновленими даними, одне з влучань - у багатоповерхівку. Станом на 17:01 відомо про одну жертву.

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