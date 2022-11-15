На Кіровоградщині росіяни влучили ракетами в об‘єкти енергетичної інфраструктури

Росія вдарила ракетами по Кіровоградській області. Під обстріли потрапив Кропивницький район.
Про це повідомив керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
За його словами, зафіксували два "прильоти". Ракети влучили в об‘єкти енергетичної інфраструктури в Кропивницькому районі.
За попередніми даними, жертв немає.
Райкович закликав жителів області перебувати в укриттях через загрозу третьої хвилі ракетного обстрілу.
Нагадаємо, Росія вдарила по об'єктах критичної інфраструктури в Рівному та Харкові, а також на Вінниччині, Полтавщині. Частина Хмельницького - без світла.