На Кіровоградщині росіяни влучили ракетами в об‘єкти енергетичної інфраструктури

За попередньою інформацією, жертв немає.

Росія вдарила ракетами по Кіровоградській області. Під обстріли потрапив Кропивницький район.

Про це повідомив керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

За його словами, зафіксували два "прильоти". Ракети влучили в об‘єкти енергетичної інфраструктури в Кропивницькому районі.

За попередніми даними, жертв немає.

Райкович закликав жителів області перебувати в укриттях через загрозу третьої хвилі ракетного обстрілу.

Нагадаємо, Росія вдарила по об'єктах критичної інфраструктури в Рівному та Харкові, а також на Вінниччині, Полтавщині. Частина Хмельницького - без світла.