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Протиповітряна оборона спрацювала на Хмельниччині, є два влучання (оновлено)

У частині Хмельницького відсутнє світло.

Протиповітряна оборона спрацювала на Хмельниччині, є два влучання (оновлено)
Фото: скрин відео

Вибухи було чути на Хмельниччині. 

Як повідомив керівник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, це спрацювала протиповітряна оборона.

"В області триває "Повітряна тривога". В області було чути звуки вибухів. Спрацювало ППО", - написав Гамалій на своїх сторінках у соцмережах.

Він закликав жителів залишатися в укриттях.

Оновлення 17.10. Сергій Гамалій повідомив про продовження російських обстрілів області.

Оновлення 16.24. За словами керівника ОВА, зафіксували два "прильоти" по Хмельницькій територіальній громаді. Через обстріли в частині обласного центру зникло світло.

Нагадаємо, під російські обстріли потрапив Харків. Були влучання ворожих ракет у Києві, а в області спрацювала ППО. 

Лунали вибухи у Львові під час повітряної тривоги.

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