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Рада продовжила дію воєнного стану до 19 лютого

Також продовжено загальну мобілізацію ще на 90 днів.

Рада продовжила дію воєнного стану до 19 лютого
Фото: Ярослав Железняк

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану в Україні до 19 лютого. Також нардепи продовжили загальну мобілізацію ще на 90 днів.

Про це повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За Закон про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" проголосували 294 нардепів.

Закон про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" підтримали нардепів.

"Реалізація Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» сприятиме вжиттю адекватних заходів, спрямованих на відбиття збройної агресії Російської Федерації проти України", - зазначено у пояснювальній записці до першого закону.

Строк дії воєнного стану в Україні продовжується з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб.

Другим Законом нардепи затвердили Указ президента про продовження строку проведення загальної мобілізації з 21 листопада 2022 року на 90 діб.

Нагадаємо, на минулому тижні президент Володимир Зеленський запропонував Раді продовжити воєнний стан і мобілізацію. Президент вніс до парламенту відповідні законопроєкти. 

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