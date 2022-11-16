У ЄС наголосили на посиленні підтримки України після обстрілів енергоінфраструктури 15 листопада

Про це йшлося під час надзвичайного засідання Міжнародної енергетичної консультативної ради.

Євросоюз збільшить свою підтримку України, яка постраждала від нових обстрілів енергетичної інфраструктури 15 листопада.

Про це заявила у своєму Twitter єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон.

"Російські атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру в Україні є нелюдськими і залишили 10 млн людей без електроенергії. Оскільки Росія нарощує свою агресію, ЄС нарощує свою підтримку", - наголосив Сімсон.

За її словами, вранці 16 листопада відбувся координаційний дзвінок між Україною та міністрами країн ЄС. До розмови долучилися також Великобританія і Норвегія.

За інформацією пресслужби Міністерства енергетики України, в надзвичайному засіданні Міжнародної енергетичної консультативної ради взяли участь міністр клімату та навколишнього середовища Польщі Анна Москва, міністр промисловості і торгівлі Чехії Йозеф Сікела, міністр економіки Словаччини Карел Хірман, а також представники профільних міністерств Греції, Іспанії, Швеції, Данії, Естонії, Бельгії, Нідерландів, Румунії та Австрії.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, він попросив партнерів надати додаткове обладнання, яке дозволить провести як швидкі ремонти, так і відновити стабільну роботу енергосистеми.

Учасники засідання заявили, що вже проводять роботу з енергетичними компаніями своїх держав для надання українському енергосектору обладнання та устаткування. Відповідний перелік вони отримали від Міненерго.

Представники Міжнародної енергетичної консультативної ради домовились про проведення наступного засідання 17 листопада. Зустріч відбудеться на рівні технічних спеціалістів.

Нагадаємо, за інформацією Офісу Президента, учора зафіксували влучання у 15 обʼєктів інфраструктури. Станом на ранок 16 листопада електроенергію повернули більшості абонентів, в яких вона була відключена внаслідок учорашніх російських ударів.

Сьогодні, 16 листопада, в Україні застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії.