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У Чехії офіційно визнали російський режим терористичним

За відповідне рішення проголосувала Палата депутатів.

У Чехії офіційно визнали російський режим терористичним
Фото: tsn.ua

Палата депутатів парламенту Чехії ухвалила проєкт постанови про визнання нинішнього російського режиму терористичним.

Про це йдеться на сайті парламенту.

За відповідне рішення проголосували 129 із 156 присутні народних обранців.

Як ідеться в тексті постанови, Палата депутатів засудила російську військову агресію, напади на мирних жителів і обстріли цивільної та енергетичної інфраструктури, а також обстріли і розміщення військових РФ на території Запорізької АЕС.

Крім цього, депутати не визнали псевдореферендуми на тимчасово окупованих Росією українських територіях.

Палата депутатів підтримала пропозицію міністр закордонних справ Чехії про створення спеціального трибуналу для судового переслідування за злочини російської агресії, ат також розслідування злочинів розслідування під керівництвом Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, раніше парламент Естонії визнав Росію спонсором тероризму, а її режим – терористичним. Згодом Європарламент визнав дії Росії такими, що мають ознаки терористичної країни.

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