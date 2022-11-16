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Британський прем'єр назвав вторгнення Росії в Україну причиною інциденту з ракетами в Польщі

"Нам усім має бути зрозуміло, що нічого цього не сталося б, якби не вторгнення Росії в Україну", - сказав Сунак.

Британський прем'єр назвав вторгнення Росії в Україну причиною інциденту з ракетами в Польщі
Фото: EPA/UPG

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало причиною влучання ракет на територію Польщі.

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак, повідомляє The Guardian.

Таку думку Сунак озвучив на брифінгу після завершення саміту G20 на Балі.

"Нам усім має бути зрозуміло, що нічого цього не сталося б, якби не вторгнення Росії в Україну. Така жорстока та безжальна реальність путінської війни. Поки вона триває, то становить загрозу нашій безпеці та безпеці наших союзників... і продовжуватиме руйнувати світову економіку", - сказав британський прем'єр.

Сунак додав, що війна Росії проти України вдарила по продовольчій безпеці в світі. А через спроби президента РФ Володимира Путіна зупинити постачання українського зерна постраждали світові продовольчі ринки.

Нагадаємо, прем'єр Великобританії також заявив на саміті G20, що Росія має залишити Україну і покласти край варварській війні. Також він додав, що Британія надалі підтримуватиме Україну.

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