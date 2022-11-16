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Лавров достроково поїхав з саміту G20 на Балі, - Bloomberg

Росію представлятиме міністр фінансів Силуанов.

Лавров достроково поїхав з саміту G20 на Балі, - Bloomberg
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров полетів з індонезійського острову Балі, де проходить саміт "Великої двадцятки" G20, після вечері з очільниками делегацій інших країн.

Про це пише Bloomberg.

Очікується, що на другий день заходу, тобто сьогодні, Росію представлятиме міністр фінансів Антон Силуанов.

Коментарів щодо влаштованої Росією масованої ракетної атаки на Україну Лавров не давав. До неї він говорив, що РФ підтримає проєкт комюніке за результатами саміту.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця іронічно прокоментував повідомлення про те, що Лавров достроково поїхав із саміту.

"Повідомляють, що Лавров поїхав із саміту G19 на Балі. Якщо це правда, то це не лише перетворить саміт на справді G19, а й поб'є попередні рекорди швидкості рузької дипломатії на міжнародних майданчиках", – написав Кислиця у своєму Twitter.

Нагадаємо, вчора на Балі стартував саміт G20. Позитивним знаком напередодні саміту стала тригодинна двостороння зустріч між президентом США Джо Байденом і китайським лідером Сі Цзиньпіном, під час якої обидва лідери пообіцяли частіше спілкуватися всупереч багатьом розбіжностям.

Оскільки війна в Україні та глобальний сплеск інфляції затьмарили саміт, президент Індонезії знову звернувся до лідерів найбагатших країн світу з проханням об’єднатися принаймні в економічних питаннях.

У перший день заходу повідомлялося, що Лаврова доправляли в лікарню на Балі. Агентство Assiciated Press посилається на три джерела з уряду та медичних працівників. Два з них заявили, що у Лаврова виникла проблема з серцем.

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