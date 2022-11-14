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Лавров був госпіталізований на Балі після прибуття на G20, – Associated Press

За словами джерел, в глави російської делегації виникли проблеми з серцем. 

Лавров був госпіталізований на Балі після прибуття на G20, – Associated Press
Сергій Лавров та посол Росії в Індонезії Людмила Воробйовою під час прибуття на саміт G20
Фото: EPA/UPG

Міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова доправляли в лікарню на Балі, куди він прибув на саміт Group of 20. Про це пише Assiciated Press із посиланням на джерела в індонезійській владі. 

Агентство посилається на три джерела з уряду та медичних працівників. Два з них заявили, що у Лаврова виникла проблема з серцем. 

Його повезли в госпіталь Sanglah у столиці провінції Денпасарі. 

Водночас речниця МЗС Росії Захарова заперечила госпіталізацію міністра. Вона опублікувала відео з Лавровим з готелю. 

Губернатор Балі повідомив, що Лавров зараз почувається добре, але перебував у лікарні для обстеження, пише Reuters

Нагадаємо, що Лавров є главою делегації Росії на саміті країн G20, що стартує на Балі 15 листопада. Інші країни представлені своїми очільниками, але Володимир Путін участі не братиме ні персонально, ні в онлайн-форматі.

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