Лавров був госпіталізований на Балі після прибуття на G20, – Associated Press

За словами джерел, в глави російської делегації виникли проблеми з серцем.

Сергій Лавров та посол Росії в Індонезії Людмила Воробйовою під час прибуття на саміт G20

Міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова доправляли в лікарню на Балі, куди він прибув на саміт Group of 20. Про це пише Assiciated Press із посиланням на джерела в індонезійській владі.

Агентство посилається на три джерела з уряду та медичних працівників. Два з них заявили, що у Лаврова виникла проблема з серцем.

Його повезли в госпіталь Sanglah у столиці провінції Денпасарі.

Водночас речниця МЗС Росії Захарова заперечила госпіталізацію міністра. Вона опублікувала відео з Лавровим з готелю.

Губернатор Балі повідомив, що Лавров зараз почувається добре, але перебував у лікарні для обстеження, пише Reuters.

Нагадаємо, що Лавров є главою делегації Росії на саміті країн G20, що стартує на Балі 15 листопада. Інші країни представлені своїми очільниками, але Володимир Путін участі не братиме ні персонально, ні в онлайн-форматі.