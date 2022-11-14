Лавров був госпіталізований на Балі після прибуття на G20, – Associated Press

Міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова доправляли в лікарню на Балі, куди він прибув на саміт Group of 20. Про це пише Assiciated Press із посиланням на джерела в індонезійській владі.
Агентство посилається на три джерела з уряду та медичних працівників. Два з них заявили, що у Лаврова виникла проблема з серцем.
Його повезли в госпіталь Sanglah у столиці провінції Денпасарі.
Водночас речниця МЗС Росії Захарова заперечила госпіталізацію міністра. Вона опублікувала відео з Лавровим з готелю.
Губернатор Балі повідомив, що Лавров зараз почувається добре, але перебував у лікарні для обстеження, пише Reuters.
Нагадаємо, що Лавров є главою делегації Росії на саміті країн G20, що стартує на Балі 15 листопада. Інші країни представлені своїми очільниками, але Володимир Путін участі не братиме ні персонально, ні в онлайн-форматі.