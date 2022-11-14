Мобілізовані "морпіхи" скаржаться, що в очі не бачили командира, їжі не вистачає, а під Вугледаром – "гірше пекла"

До бригади морської піхоти відправили осіб з іншими військовими спеціальностями і без бойового досвіду.

До російської 155-ої бригади морської піхоти мобілізували росіян, що мали інші військові спеціальності і не брали участі в бойових діях. Їх відправили в Донецьку область.

Проєкт Радіо Свобода "Сибір. Реалії" опублікував розмови з родичами російських мобілізованих окупантів. Зокрема, говорили з близькими морських піхотинців 155-ої бригади, яких в листопаді загинуло близько 300 осіб.

Мобілізованим дали команду наступати в селі Павлівка біля Вугледара. За даними журналістів, за наказом стояв генерал Мурадов, якому російський генштаб за взяття населеного пункту нібито пообіцяв звання героя Росії. Губернатор Приморського краю стверджує, що озвучені росіянам втрати нібито перебільшені, а підрозділ, попри втрати, "продовжує просуватися".

Однак друг мобілізованого приморця Андрія, Руслан, стверджує інакше. Після отримання повістки Андрій поїхав у військкомат, з якого додому його вже не відпустили. Після полігону їх відправили в Ростов, згодом – на війну.

"За словами Руслана, Андрія визначили в 155-у бригаду, хоча він служив строкову службу в танкових військах і бойового досвіду не мав", – пишуть журналісти.

Наприкінці жовтня Андрій надіслав Руслану повідомлення про великі втрати.

"Руся, тут паліво йо*не. Ми під такий обстріл потрапили, стільки трупів. Людей на дві частини розривало біля мене. Тут гірше пекла", – надіслав окупант голосове повідомлення перед тим, як перестати виходити на звʼязок.

Руслан каже, що з відео, яке йому надсилав мобілізований друг, видно, що окупанти були пʼяні.

Журналісти поспілкувалися ще з близько трьома десятками родичів і друзів мобілізованих з Приморʼя і Магадана.

Росіянка Світлана заявила, що її мобілізований брат скаржився, що не бачив командира в очі, вони не мились і не перевдягались більше місяця. Стоять ці окупанти біля Павлівки, їжі не вистачає, переміщуться тільки ночами. Ще одна дружина мобілізованого, Наталя, дивиться телевізор у надії, що десь покажуть її окупанта. На звʼязок він не виходив з кінця жовтня.

Мобілізація на війну була оголошена в Росії 21 вересня. Кремль обіцяв, що буде мобілізовано тільки осіб з військовими спеціальностями і досвідом – загалом 300 000 чоловіків. Втім, за інформацією журналістів, мобілізація може охопити понад мільйон осіб. Попри заяви про завершення призову, прихована мобілізація триває.

Мобілізовані і відправлені на війну проти українців громадяни Росії, які здадуться в полон, мають шанс зберегти життя. У всіх інших такого шансу не буде.