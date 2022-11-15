Правоохоронці виявили тіла ще трьох людей, вбитих росіянами під час окупації Донеччини

У понеділок, 14 листопада, російські військові вбили одного мирного жителя Донецької області – у Сєвєрному.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Крім того, правоохоронці виявили тіла трьох убитих росіянами під час окупації – у Новому”, – поінформував Кириленко.

Ще одна людина в області отримала поранення 14 листопада. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, учора підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Новоселівське Луганської області; Білогорівка, Бахмут, Бахмутське, Времівка, Красногорівка, Мар’їнка, Новокалинове, Новомихайлівка, Первомайське Донецької області.