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Правоохоронці виявили тіла ще трьох людей, вбитих росіянами під час окупації Донеччини

Тіла загиблих знайшли у Новому.

Правоохоронці виявили тіла ще трьох людей, вбитих росіянами під час окупації Донеччини
Фото: Поліція Донецької області

У понеділок, 14 листопада, російські військові вбили одного мирного жителя Донецької області – у Сєвєрному. 

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Крім того, правоохоронці виявили тіла трьох убитих росіянами під час окупації – у Новому”, – поінформував Кириленко.

Ще одна людина в області отримала поранення 14 листопада. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

Нагадаємо, учора підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Новоселівське Луганської області; Білогорівка, Бахмут, Бахмутське, Времівка, Красногорівка, Мар’їнка, Новокалинове, Новомихайлівка, Первомайське Донецької області.

 

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