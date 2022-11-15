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ЗСУ зіткнулися з окупантами біля Білогорівки на Донеччині, – ISW

Міноборони Росії заявило про захоплення Майорська та Павлівки.

ЗСУ зіткнулися з окупантами біля Білогорівки на Донеччині, – ISW

Українські війська продовжували контрнаступальні дії на рубежі Сватове – Кремінна і зіткнулися з російськими військами в районі Білогорівки на Донеччині.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Російські війська безуспішно намагалися відновити позиції на північному сході Харківської області.

Як зазначають аналітики, Міноборони Росії заявило, що російські війська завершили захоплення Майорська (20 км на південь від Бахмута) 13 листопада та Павлівки (45 км на південний захід від Донецька) 14 листопада після того, як протягом кількох тижнів вони не заявляли захоплення територій.

Як вже заявляли в ISW, російські сили, ймовірно, повторно введуть війська до Донецької області після відходу з правого берега Херсонської області, що, ймовірно, призведе до інтенсифікації операцій навколо Бахмута, Донецька та на заході Донецької області.

“Російські сили, ймовірно, досягнуть успіхів у цих районах найближчими днями та тижнями, але навряд чи ці успіхи будуть значними в оперативному відношенні. Міноборони Росії, ймовірно, висуває більш конкретні територіальні претензії, щоб створити інформаційні умови для обґрунтування успіхів Росії на Донеччині та відвернення уваги від невдоволення втратами на Херсонщині”, – йдеться у звіті.

Нагадаємо, ЗСУ вдарили по окупантах та техніці ворога в Олешках на лівому березі Дніпра. Підтверджено знищення пускової установки С-300 і зенітно-ракетного комплекса “Тор-М2” росіян.

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