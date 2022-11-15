У Чорному морі перебуває один російський корабель, споряджений ракетами

Корабельне угруповання ворожого флоту у Чорному морі складається з 10 кораблів.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Серед них є один підводний ракетоносій, споряджений чотирма ракетами “Калібр”.

“Навіть за таких умов загроза ракетного удару актуальна та цілком імовірна. Не виключені і атаки із застосуванням дронів-камікадзе. Виходячи з погодних умов, море може продовжувати викид зірваних якірних мін до узбережжя”, – зазначиили в ОК.

Українців просять не наражати себе на небезпеку, нехтуючи сигналами-попередженнями.

“Пильнуйте інформаційний простір, сповіщайте компетентні органи про підозрілих людей, які збирають закриту інформацію, просувають антиукраїнську пропаганду. А також про невідомі чи небезпечні предмети”, – додали військові.

Нагадаємо, Росія заборонила прохід через Керченську протоку до Азовського моря кораблів, завантажених за межами країни.