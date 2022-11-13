Російські загарбники завдали ракетного удару по місту Курахове на Донеччині.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, ракета влучила у двоповерховий будинок. Від удару постраждали ще дві сусідні будівлі та адмінприміщення. Одна людина отримала поранення

Кириленко закликав жителів області виїжджати через російські обстріли.

"Уся вільна територія Донеччини наскрізь прострілюється російською зброєю. Прилетіти може будь-куди і будь-коли. Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь!". - наголосив очільник області.

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Нагадаємо, вночі 12 листопада рашисти продовжували обстрілювати Донецьку область. Через атаки пошкоджено житлові будинки й адміністративну будівлю, є поранені.

Позавчора через обстріли росіян загинули двоє цивільних.