У Херсоні розгорнуть центри безкоштовного зв’язку, - Янушевич

Протягом двох днів у Херсоні планується розгортання центрів безкоштовного зв’язку.

Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомив в ефірі телемарафону, інформує УНІАН.

"Я сподіваюсь, що найближчим часом, почнуть відновлювати свою роботу мобільні оператори і в мене будуть для всіх гарні новини, а люди зможуть вийти на зв’язок зі своїми близькими. Все, що стосується відновлення зв’язку, знаходиться під контролем. І протягом двох днів ми сподіваємось почати розгортати центри по всьому місту, де люди зможуть під’єднатися до безкоштовного зв’язку", - сказав Янушевич.

Голова ОВА також відмітив, що в місті займаються розмінуванням критичної інфраструктури. За його словами, електрична енергія - це питання номер один, а подачу газу на сьогоднішній день вже забезпечено.

Нагадаємо, 11 листопада Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що Херсон повертається під контроль України.

Наразі в Херсоні вже почала працювати Нацполіція. Також до міста повернулося керівництво ОВА.

Крім того, в Херсоні запроваджено комендантську годину з 17:00 до 08:00. У цей час місцевим жителям заборонено перебувати на вулицях та інших громадських місцях.

"Укрпошта" планує відкрити відділення у Херсоні.