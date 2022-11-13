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У Херсоні розгорнуть центри безкоштовного зв’язку, - Янушевич

Подачу газу на сьогоднішній день вже забезпечено.

У Херсоні розгорнуть центри безкоштовного зв’язку, - Янушевич
Фото: Мост Херсон

Протягом двох днів у Херсоні планується розгортання центрів безкоштовного зв’язку.

Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомив в ефірі телемарафону, інформує УНІАН.

"Я сподіваюсь, що найближчим часом, почнуть відновлювати свою роботу мобільні оператори і в мене будуть для всіх гарні новини, а люди зможуть вийти на зв’язок зі своїми близькими. Все, що стосується відновлення зв’язку, знаходиться під контролем. І протягом двох днів ми сподіваємось почати розгортати центри по всьому місту, де люди зможуть під’єднатися до безкоштовного зв’язку", - сказав Янушевич.

Голова ОВА також відмітив, що в місті займаються розмінуванням критичної інфраструктури. За його словами, електрична енергія - це питання номер один, а подачу газу на сьогоднішній день вже забезпечено.

Нагадаємо, 11 листопада Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що Херсон повертається під контроль України. 

Наразі в Херсоні вже почала працювати Нацполіція. Також до міста повернулося керівництво ОВА.

Крім того, в Херсоні запроваджено комендантську годину з 17:00 до 08:00. У цей час місцевим жителям заборонено перебувати на вулицях та інших громадських місцях.

"Укрпошта" планує відкрити відділення у Херсоні.

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