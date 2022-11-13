Корея обіцяє збільшити гумдопомогу Україні, - Юн Сок Йоль

Президент Південної Кореї наголосив, що вторгнення Росії в Україну є порушенням міжнародного права та загрозою життю та правам українців.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль пообіцяв збільшити обсяги гуманітарної допомоги для України на тлі російського вторгнення.

Про це повідомило корейське Yonhap з посиланням на заяву президента на полях саміту країн Південно-Східної Азії в Камбоджі (АСЕАН).

"Юн Сок Йоль наголосив, що вторгнення Росії в Україну є порушенням міжнародного права та загрозою життю та правам українців", - йдеться у повідомленні.

Він сказав, що слід поважати суверенітет, територіальну цілісність і політичну незалежність України, і що Південна Корея й надалі збільшуватиме гуманітарну допомогу охопленій війною країні.

Раніше The Wall Street Journal повідомило, що минулого тижня міністр оборони Південної Кореї Лі Чон Соп здійснив візит до Сполучених Штатів, де зустрівся, зокрема, з главою Пентагону Ллойдом Остіном. За інформацією WSJ, саме тоді сторони досягли принципової домовленості щодо укладення конфіденційної угоди про закупівлю артилерійських снарядів. За її результатами Південна Корея вперше продасть Сполученим Штатам артилерійські снаряди калібру 155 мм, які призначатимуться для подальшого постачання на потреби українських сил оборони.