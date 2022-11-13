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Окупанти обстріляли дві громади в Сумській області

Жертв під час цих обстрілів не було.

Окупанти обстріляли дві громади в Сумській області
Фото: Дмитро Живицький

Російські окупаційні війська обстріляли з артилерії та мінометів дві громади в Сумській області.

Про це заявив у Телеграм керівник ОВА Дмитро Живицький.

"Ще до опівночі російські військові обстріляли Середино-Будську громаду. Було 12 «прильотів» зі ствольної артилерії. І по Есманьській громаді ворог двічі вдарив із мінометів. В обох випадках без руйнувань. Решта частина ночі була без обстрілів", - зазначив Живицький .

На щастя, жертв під час цих обстрілів не було.

Нагадаємо, що вдень 12 листопада російська армія обстріляла прикордоння Сумської області.

10  листопада росіяни двічі обстріляли Хотінську громаду Сумської області. 

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