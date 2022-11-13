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Ворог вночі обстріляв Нікопольську та Марганецьку громади Дніпропетровщини, - голова ОДА

У Нікополь прилетіло майже 40 снарядів, є поранені.

Ворог вночі обстріляв Нікопольську та Марганецьку громади Дніпропетровщини, - голова ОДА
Фото: ТГ Резніченка

Вночі від ворожого вогню вкотре потерпав Нікопольський район Дніпропетровської області, поранень зазнали двоє жінок.

Про це повідомив голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко.

"Росіяни скерували свої "Гради" та важку артилерію на Нікопольську та Марганецьку громади. Найбільше постраждав Нікополь. У нічне місто прилетіли майже 40 смертоносних снарядів. Поранені двоє жінок - 46 та 82 років. Обидві доправлені до місцевої лікарні. Стан середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

За результатами нічного обстрілу ворога у місті пошкоджені понад 40 багатоповерхових та приватних будинків, близько двох десятків господарських споруд, кілька газогонів та ліній електропередач.

Російські снаряди повністю зруйнували один будинок і спричинили дві пожежі - у квартирі та у приватному подвір’ї. Полум’я вже загасили.

Крім того, від обстрілу постраждали місцевий коледж, відділ РАЦС, адмінбудівля та шиномонтаж.

У Марганецькій громаді людей не зачепило. Проте ушкоджень зазнали приватні будинки.

Нагадаємо, вчора вночі росіяни скерували понад 50 снарядів на міста і села Нікопольського району Дніпропетровщини. Деталі обстрілів уточнюються.

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