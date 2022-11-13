Молдова солідарна з тисячами херсонців, які святкують визволення міста, – Санду

Президентка Молдови Мая Санду привітала мешканців Херсона з визволенням з російської окупації.

“Над Херсоном знову майорить український прапор. Молдова солідарна з тисячами хоробрих херсонців, які святкують визволення міста!”, – написала вона у Твіттері.

The Ukrainian🇺🇦 flag is waving again above #Kherson.#Moldova🇲🇩 stands in solidarity with the thousands of brave people from Kherson who are celebrating the liberation of the city! — Maia Sandu (@sandumaiamd) November 12, 2022

Нагадаємо, 11 листопада Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що Херсон повертається під контроль України.

Із визволенням Херсона від російських окупантів українців раніше привітав президент Литви Гітанас Науседа.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас написала у Твіттері, що зворушена до сліз, коли бачить, як до Херсона повертається свобода.