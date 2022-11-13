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Молдова солідарна з тисячами херсонців, які святкують визволення міста, – Санду

“Над Херсоном знову майорить український прапор".

Молдова солідарна з тисячами херсонців, які святкують визволення міста, – Санду
Фото: EPA/UPG

Президентка Молдови Мая Санду привітала мешканців Херсона з визволенням з російської окупації.

“Над Херсоном знову майорить український прапор. Молдова солідарна з тисячами хоробрих херсонців, які святкують визволення міста!”, – написала вона у Твіттері.

Нагадаємо, 11 листопада Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що Херсон повертається під контроль України. 

Із визволенням Херсона від російських окупантів українців раніше привітав президент Литви Гітанас Науседа.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас написала у Твіттері, що зворушена до сліз, коли бачить, як до Херсона повертається свобода.

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