Україна сяде за стіл переговорів тоді, коли наші умови будуть виконані, – Арахамія

Україна сяде за стіл переговорів тоді, коли наші умови будуть виконані.

Про це народний депутат, голова парламентської фракції “Слуга Народу”, член Комітету ВР із питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія написав у своєму Телеграм-каналі.

“До звільнення Херсону було багато розмов про переговори. Були навіть деякі скептичні пубілкації в західних ЗМІ. Впевнений, після успіхів на Півдні вони уже не актуальні”, – зазначив він.

Арахамія додав, що президент Володимир Зеленський чітко озвучив умови, за яких можна про щось говорити з Росією.

“Це відновлення територіальної цілісності, відшкодування всіх завданих збитків, покарання усіх воєнних злочинців, дієві гарантії, що це не повториться. Важливий фактор – це електоральні цикли як у наших союзників, так і в окупанта. Але наша позиція від цього не змінюється. Україна сяде за стіл переговорів тоді, коли наші умови будуть виконані”, – додав нардеп.

Нагадаємо, політико-дипломатичні перемовини з Росією зараз не ведуться, лише гуманітарні, зокрема щодо обміну полоненими. Президент Володимир Зеленський говорив, що для того, щоб говорити про діалог, треба, щоб держава поважала іншу державу, її кордони. Поки цього немає, а "бажання російського президента говорити – спланована риторика, яка має спрацювати на його внутрішню аудиторію і тих держав, які ще не ізолювали".

Зеленський наголошував, що мирні перемовини з Росією можливі тільки тоді, коли її армія піде з України.