Говорячи про діалог, РФ намагається виграти час, щоб підготуватися до нової агресії, – МЗС України

“У Москві не зацікавлені у відновленні миру в Україні”.

Заголовки російських ЗМІ про готовність до перемовин – імітація прагнення до діалогу. Російські посадовці починають говорити про переговори щоразу, коли армія окупантів зазнає поразок. При цьому обстріли території України тривають.

Про це повідомив у Facebook речник МЗС України Олег Ніколенко.

“Бачу заголовок в ЗМІ: “МЗС РФ заявило про готовність Росії вести переговори з Україною”. Нарешті, думаю, росіяни визнали поразку, оголосили виведення своїх військ з усієї території України, відміняють всі незаконні рішення на окупованих територіях та розпочинають виплату компенсацій. Читаю далі новину, а там нічого такого немає. Натомість цитуються чергові “ми завжди відкриті до переговорів”, “ми ніколи від них не відмовлялися”, “ми готові вести переговори з урахуванням тих реалій, які складаються на поточний момент”. А паралельно на телефон приходить нове сповіщення про повітряну тривогу через запуск російських ракет по Україні. Заява МЗС Росії – чергова димова завіса”, – йдеться у повідомленні.

Ніколенко нагадує, що російські посадовці починають згадувати про перемовини кожного разу, коли російські війська зазнають поразки на полі бою.

“У Москві не зацікавлені у відновленні миру в Україні. Імітуючи готовність до діалогу, РФ намагається виграти час, аби перегрупувати підрозділи, підготувати нещодавно мобілізованих росіян, вирішити питання нестачі озброєння, усунути недоліки логістики, а потім з новими силами вдатися до нових хвиль агресії. Ми це вже проходили в 2014-2015 роках. Ті, хто дійсно зацікавлені в мирних переговорах, не знищують міста та села, не вбивають цивільних громадян, не руйнують енергетичну інфраструктуру, не знущаються над мешканцями тимчасово окупованих територій, не перешкоджають поставкам продовольства”, – наголосив він.

Речник МЗС додав, що Україна неодноразово пропонувала переговори. Але завжди отримувала або зневажливу реакцію та вимогу підкоритися ультиматумам Кремля, або чергові акти геноциду українців.

Нагадаємо, сьогодні прессекретар МЗС РФ Марія Захарова заявила, що росіяни готові вести переговори з Україною "з рахуванням тих реалій, які складаються на поточний момент".