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Закликаємо набратися терпіння та дочекатися офіційної інформації, – Центр стратегічних комунікацій

Тиша може врятувати життя наших воїнів. 

Закликаємо набратися терпіння та дочекатися офіційної інформації, – Центр стратегічних комунікацій
Фото: facebook/Оперативне командування 'Південь'

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки закликає зберігати тишу щодо звільнення України від загарбників.

Про це йдеться у дописі Центру в фейсбук

"Українські захисники продовжують вправно робити свою справу та тіснити окупантів, а у соцмережах вже з’являється неофіційна інформація про просування наших військ.  Закликаємо набратися терпіння та дочекатися офіційної інформації. Тиша може врятувати життя наших воїнів", – наголосили в повідомленні. 

Сьогодні міністр оборони Сергій Шойгу заявив про "відведення військ" з Херсона на лівий берег Дніпра. 

Нагадаємо, що поширювати дані про успіхи сил оборони в звільненні земель можна тільки після оголошення офіційними джерелами, як Генштаб і міністерство оборони.

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