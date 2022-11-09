Закликаємо набратися терпіння та дочекатися офіційної інформації, – Центр стратегічних комунікацій

Тиша може врятувати життя наших воїнів.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки закликає зберігати тишу щодо звільнення України від загарбників.

Про це йдеться у дописі Центру в фейсбук.

"Українські захисники продовжують вправно робити свою справу та тіснити окупантів, а у соцмережах вже з’являється неофіційна інформація про просування наших військ. Закликаємо набратися терпіння та дочекатися офіційної інформації. Тиша може врятувати життя наших воїнів", – наголосили в повідомленні.

Сьогодні міністр оборони Сергій Шойгу заявив про "відведення військ" з Херсона на лівий берег Дніпра.

Нагадаємо, що поширювати дані про успіхи сил оборони в звільненні земель можна тільки після оголошення офіційними джерелами, як Генштаб і міністерство оборони.