На сайті німецького уряду оновили перелік допомоги, яка надходить Україні.

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Німеччина передала Україні 30 бронеавтомобілів Dingo, ракети до IRIS-T, тягачі M1070 Oshkosh та багато іншої військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Регіональне управління сил територіальної оборони “Захід”.

Фото: Регіональне управління сил територіальної оборони “Захід”

Серед переданого озброєння:

30 бронеавтомобілів Dingo;

ракети до систем ППО Iris-T;

18 систем захисту від дронів і створення перешкод;

18 розвідувальних дронів;

5 важких тягачів M1070 Oshkosh;

3 навантажувачі.

Нагадаємо, Німеччина передала українським рятувальникам 14 генераторів.