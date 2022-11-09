Німеччина передала Україні 30 бронеавтомобілів Dingo, ракети до IRIS-T, тягачі M1070 Oshkosh та багато іншої військової техніки.
Про це повідомляє у Facebook Регіональне управління сил територіальної оборони “Захід”.
Серед переданого озброєння:
- 30 бронеавтомобілів Dingo;
- ракети до систем ППО Iris-T;
- 18 систем захисту від дронів і створення перешкод;
- 18 розвідувальних дронів;
- 5 важких тягачів M1070 Oshkosh;
- 3 навантажувачі.
Нагадаємо, Німеччина передала українським рятувальникам 14 генераторів.