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Німеччина надала Україні ракети до ППО, 18 систем захисту від дронів і 30 бронеавтомобілів

На сайті німецького уряду оновили перелік допомоги, яка надходить Україні. 

Німеччина надала Україні ракети до ППО, 18 систем захисту від дронів і 30 бронеавтомобілів
Фото: Регіональне управління сил територіальної оборони “Захід”

Німеччина передала Україні 30 бронеавтомобілів Dingo, ракети до IRIS-T, тягачі M1070 Oshkosh та багато іншої військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Регіональне управління сил територіальної оборони “Захід”.

Фото: Регіональне управління сил територіальної оборони “Захід”

Серед переданого озброєння:

  • 30 бронеавтомобілів Dingo;
  • ракети до систем ППО Iris-T;
  • 18 систем захисту від дронів і створення перешкод;
  • 18 розвідувальних дронів;
  • 5 важких тягачів M1070 Oshkosh;
  • 3 навантажувачі.

Нагадаємо, Німеччина передала українським рятувальникам 14 генераторів. 

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