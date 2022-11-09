П'ятеро бойовиків «Л/ДНР» проведуть від 10 до 13 років за ґратами, - СБУ

Вони брали участь у захопленні Маріуполя і Сєвєродонецька.

Завдяки доказовій базі, яку зібрали слідчі Служби безпеки, до реальних термінів ув’язнення засуджено п’ятьох учасників терористичних організацій «Л/ДНР». Четверо із них отримали по 13 років за ґратами, один - 10.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Після початку повномасштабного вторгнення засуджені увійшли до складу окупаційних угруповань РФ і брали участь у штурмі українських міст на сході нашої держави», - йдеться у повідомленні.

Так, за матеріалами СБУ до 13 років тюрми засуджено чотирьох бойовиків, які захоплювали Сєвєродонецьк. Українські захисники взяли їх у полон під час бойових дій поблизу Білогорівки на Луганщині.

За даними слідства, затриманими виявились місцеві жителі, які ще до повномасштабної агресії приєднались до так званої «4-й отдельной мотострелковой бригады ЛНР», що входила до складу 2-го армійського корпусу РФ.

Там вони брали активну участь у боях проти сил оборони на Луганському напрямку.

На підставі зібраних доказів суд визнав фігурантів винними за ст. 111 (державна зрада), ст. 258-3 (участь у терористичній організації) та ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) КК України.

Ще одного учасника незаконних збройних формувань, який приєднався до бойовиків у 2014 році, засуджено до 10 років позбавлення волі.

Встановлено, що він перебував у складі так званого «105-го стрелкового полка ДНР» 1-го армійського корпусу РФ. У лавах окупаційного угруповання він захоплював Маріуполь та інші населенні пункти Приазов’я.

Фото: Офіс генпрокурора Мешканець м. Макіївки з позивним «Лёва»

У липні 2022 року його підрозділ передислокували в район Мар’їнки Донецької області, де загарбники облаштували бойові позиції з використанням бронетехніки.

Втім українські оборонці підбили ворожу БМП, на якій пересувався зловмисник, і затримали його.

Суд визнав фігуранта винним за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації), ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України.

Раніше СБУ ідентифікувала нових колаборантів, які проводять масові репресії у Запорізькій області. Вони виконують каральні завдання агресорів з придушення опору та залякування мешканців тимчасово окупованої територій регіону.